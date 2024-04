Decorreu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a assinatura de protocolos com várias associações jovens, nove em concreto e no valor de 69 mil euros. A assinatura destes protocolos visou também celebrar o Dia Associativismo Juvenil, que hoje se celebra e que também inclui, mas já na Sala da Assembleia Municipal, a 3ª sessão do projeto “Tertúlias Juvenis”, intitulada: “Jovens e o Associativismo”.

No ato da assinatura, a presidente da CMF realçou o apoio e «aposta» que a autarquia tem vindo a realizar na juventude, afirmando que, desde 2021, a edilidade reforçou os apoios ao associativismo juvenil em mais de 500%.

Nesse sentido, Cristina Pedra afirmou que essa aposta municipal deriva aos jovens serem «o futuro», mas precisarem de «meios económicos e de trabalho» para poderem contribuir para o desenvolvimento do Funchal.

«Nós já fizemos uma aprovação de 119 mil euros ao associativismo juvenil só em 2024», lembrou a autarca, apontando também que a autarquia apoia 35 associações juvenis/estudantis/grupos informais de jovens, que são «ativos» do Funchal.