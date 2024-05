A resolução dos problemas habitacionais constitui uma das grandes prioridades do programa do Partido Socialista para as eleições legislativas regionais de 26 de maio. Entendem os socialistas que o acesso a condições dignas de habitação deve estar ao alcance de todos e, como tal, garantem que, se o partido for Governo na Região, irá pôr em prática um conjunto de soluções concretas nesse sentido.

Esta tarde, a candidatura do PS esteve em contacto com a população em Câmara de Lobos, o segundo concelho com mais habitantes da Região e com uma percentagem mais elevada de jovens. Na iniciativa, que contou com a presença de Paulo Cafôfo, o candidato Jacinto Serrão, natural daquela localidade, destacou a premência de apostar verdadeiramente em políticas que promovam uma maior facilidade no acesso à habitação, não só para resolver as carências existentes, como para permitir que os casais jovens e a classe média possam comprar ou arrendar casa.

“Neste momento, devido aos preços incomportáveis da habitação e aos baixos rendimentos, há muitas pessoas impossibilitadas de adquirir a sua casa e é para essas famílias que temos de olhar”, declarou o socialista. O também deputado reafirmou o compromisso do PS de, se for Governo, criar uma garantia pública para o financiamento do crédito à compra da primeira habitação, dirigida às pessoas até aos 40 anos. “Com esta solução, as pessoas não terão de dar o dinheiro de entrada e poderão ter um financiamento bancário de 100%”, evidenciou Jacinto Serrão, vincando que esta medida representa uma ajuda importantíssima para os jovens e para a classe média, que são quem mais enfrenta as dificuldades decorrentes do elevado custo de vida.

O candidato do PS apontou também o compromisso de apostar na requalificação do edificado existente e de, em conjunto com as autarquias, construir mais habitação. “O nosso objetivo é celebrar contratos-programa com todas as câmaras municipais, sem fazer qualquer distinção consoante a sua cor política, porque o bem-estar das pessoas tem de estar acima de tudo”, sustentou, acrescentando a tudo isto a intenção de aumentar os apoios ao arrendamento.

“Se queremos fixar os nossos jovens na Região e incentivar a natalidade, é fulcral que os mesmos aqui encontrem as condições habitacionais adequadas”, finalizou Jacinto Serrão.