LC: Real Madrid empata na visita ao Bayern em jogo com quatro golos

A equipa da casa só conseguiu reagir com eficácia no segundo tempo, e logo com dois golos em pouco mais de cinco minutos. Aos 53’, Leroy Sané, entrou na área do Real Madrid desde a direita, fletiu para dentro e rematou colocado, de pé esquerdo, sem hipóteses para o guardião Andriy Lunin.

Quatro minutos depois, Harry Kane foi chamado à marca dos 11 metros, após Lucas Vázquez derrubar Musiala, e o internacional inglês não desperdiçou a oportunidade para colocar o Bayern na frente do marcador.

A reviravolta empolgou a equipa germânica e os ‘merengues’ passaram por alguns momentos complicados, mas a história repetiu-se. O Real Madrid manteve-se sereno e partiu em busca do empate, que chegaria aos 83’, com Vinicius Jr. a ‘bisar’ na conversão de uma grande penalidade, assinalada após falta de Kim Min-jae sobre Rodrygo.

A partida da segunda mão, em Madrid, está agendada para a próxima semana.