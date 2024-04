A Segurança Social registou um excedente de 1.454,8 milhões de euros até março, um valor que reflete uma descida 10,8% face ao mesmo mês do ano passado, segundo os dados da execução orçamental, hoje divulgados.

De acordo com a informação divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a receita efetiva da Segurança Social registou uma subida homóloga de 11,2% até março, para 9.645,2 milhões de euros.

Já a despesa efetiva totalizou 8.190,4 milhões de euros, traduzindo uma subida de 16,3% face ao valor observado em março de 2023.

Do lado das receitas, as contribuições e quotizações (os descontos efetuados pelos trabalhadores e empregadores) subiram 10,2%, sendo que as transferências correntes da administração central (que incluem, entre outras, transferências do Orçamento do Estado) registaram um acréscimo de 13,5%.

Do lado da despesa, as maiores subidas homólogas observaram-se no complemento solidário para idosos e o subsídio de apoio ao cuidador informal (com acréscimos de, respetivamente, 85,0% e 51,1%).

A despesa com pensões, por seu lado, registou um aumento de 16,2%, totalizando 4.905,9 milhões de euros.