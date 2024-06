SESARAM homenageia 300 dadores de sangue

No dia em que se assinala o Dia Mundial do Dador de Sangue, o Serviço Regional de Saúde, através do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, homenageia, hoje, cerca de 300 dadores de sangue.

Conforme reitera o SESARAM numa nota enviada à redação, “os dadores de sangue desempenham um papel crucial no Serviço Regional de Saúde e o seu valor é inestimável para os utentes que são acompanhados diariamente nas Unidades de Saúde”.

“Doar sangue é um ato nobre, anónimo e voluntário, por esse motivo, importa agradecer a todos aqueles que, através da sua dádiva, ajudam a salvar vidas Aos dadores de Sangue um reconhecido Obrigado. À população e, em particular, aos jovens, o futuro está nas vossas mãos, por isso, apelamos ao vosso espírito de solidariedade para que se tornem dadores regulares de sangue e ajudem a salvar vidas”, apelou este serviço.

Para doar sangue, é necessário ter entre 18 e 65 anos, ter mais de 50 Kg, um bom estado de saúde e ter hábitos de vida saudáveis.

De assinalar que o Dia Mundial do Dador de Sangue é celebrado anualmente a 14 de junho, em todos os países e foi instituído pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de agradecer a todos os dadores de sangue pela sua dádiva e sensibilizar a população para a importância de doar sangue.

Este ano, a data assinala 20 anos de agradecimento àqueles que contribuem para esta causa vital, com o mote “20 anos celebrando a generosidade: Muito obrigado, doadores de sangue!”.