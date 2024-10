Bom dia e bom fim de semana!

- Entre as 9h30 e as 13h00, na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, decorre o I Seminário de educação formal ‘A parentalidade, a educação positiva e o mundo escolar’, promovido pela Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava.

- O colóquio do Ensino Particular e Cooperativo (EPC) decorre entre as 9h30 e as 13h00, na sede do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), à Calçada da Cabouqueira.

- No Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, às 10h00, a sessão de abertura do VII Encontro Nacional de Autarcas de Freguesia.

- Das 10h00 às 13h00, no CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, ocorre a preparação do casal para os primeiros dias na maternidade, como alimentar o bebé, abordando o comportamento típico e atípico.

- Em Machico, a IV edição de Sopas com História. A abertura oficial é às 18h00.

- Às 19h30, no Centro Cívico do Porto da Cruz, realiza-se o concerto de aniversário da Associação Flores de Maio.

- O comediante Fábio Porchat traz ao Teatro Baltazar Dias o seu espetáculo de stand-up ‘HISTÓRIAS DO PORCHAT’. As sessões estão agendadas para as 18h00 e as 20h30.

- No auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, às 21h00, sobe ao palco a peça ‘Damas da Noite’, uma farsa de Elmano Sancho, integrada no Festival Avesso.

- No segundo dia do Festival Internacional de Órgão da Madeira, a Sé do Funchal acolhe, às 21h30, o concerto com o tema ‘Duruflé, Requiem’ e conta com a participação da Orquestra Clássica Madeira, sob direção de Martin André, da soprano Carla Moniz e do Collegium Vocale de Lisboa.

- Chega ao fim os ‘Concertos L’, na Estalagem da Ponta do Sol. Esta noite atua Rubio, às 22h00.