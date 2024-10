O GD Azinhaga está a organizar um torneio de futebol aberto a todas as idades com a finalidade de proporcionar momentos de convívio motivados pela solidariedade.

As inscrições podem ser realizadas até ao dia da realização do evento, que foi marcado para 1 de novembro, na Escola EB 2,3 Dr. Eduardo Brazão de Castro (Escola do Galeão), mas o ideal, para um melhor controle por parte da organização, é que a inscrição seja feita com alguma antecedência.

Para participar, explica Gonçalo Gonçalves, presidente do emblema de São Roque, os interessados têm de formar uma equipa de sete elementos, de preferência mistas, devendo cada ‘jogador’ oferecer um bem alimentar.

“Mais importante do que competir, o que pretendemos é promover um são convívio e promover a solidariedade”, acrescenta o dirigente, recordando o evento do género que o clube organizou em 2021.

Nessa altura participaram seis equipas. Para este ano, Gonçalo Gonçalves espera poder “contar com pelo menos o mesmo número ou mais algumas”.

“Se a gente conseguir ter dez equipas, seria excelente, pois estaríamos a ajudar mais pessoas”, explica, lembrando e destacando a ajuda que já foi dada pela escola ao ceder parte das suas instalações para a realização do torneio. Os interessados em participar devem procurar mais informações na página do clube no Facebook.

Os alimentos recolhidos serão entregues a instituições de solidariedade social.