O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou hoje abertura de um processo disciplinar ao Marítimo B, de caráter urgente, por eventual utilização irregular de jogadores, após participação da AD Machico.

“Instauração de processo disciplinar à Marítimo da Madeira - Futebol SAD, por deliberação da Secção Não Profissional, de 11 de outubro de 2024, tendo por objeto eventual utilização irregular de jogadores, no seguimento de participação apresentada pelo Associação Desportiva de Machico”, refere o CD da FPF em comunicado.

No jogo da sexta jornada da Série B do Campeonato de Portugal, disputado no dia 06 de outubro, entre Marítimo B e Machico, que terminou com a vitória dos ‘verde-rubros’ por 1-0, a AD Machico alega que o Marítimo B utilizou quatro atletas com idade acima do permitido.

Com cinco jogos disputados, o Marítimo B ocupa a 11.ª posição da Série B do Campeonato de Portugal, com três pontos, os mesmos do Coimbrões, 12.º, ao passo que a AD Machico ocupa o 13.º lugar, com dois pontos.