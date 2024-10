Bom dia!

Três bolsas de cidadãos estrangeiros foram encontradas na área floresta da Boaventura. As mochilas continham documentos e passagens aéreas que não foram realizadas. Os bombeiros e a Polícia Florestal foram os primeiros a chegar ao local. A PSP assumiu a investigação que pode incluir contornos criminais.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. Facilidade do digital não apaga saudade do analógico. A arte da fotografia foi transfigurada com a transição digital. Mas há quem defenda a magia e pureza de tempos idos, em que a captação de uma imagem exigia paciência.

Nova avaria em avião da Força Aérea deixa doentes em terra é outro assunto de relevo nesta edição que destaca um despedimento. Trabalhadores esperam indemnizações há 15 anos. A Residencial Flamenga fechou portas em 2009, mas nove funcionários continuam sem receber o que têm direito. Um dos lesados já faleceu.

Saiba ainda que alteração a plano de urbanização no Porto Santo motiva protestos da oposição e que Carlos Pereira critica silêncio sobre plano de contingência para o aeroporto.

Não perca ainda as conclusões do Congresso dos Psicólogos. Bastonário alerta para os riscos da exposição mediática da profissão.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana!