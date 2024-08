Devido ao encerramento dos percursos pedestres no Pico do Areeiro, em virtude da ocorrência/progressão de um incêndio florestal, a Horários do Funchal informa, em comunicado, que o serviço de transporte da Horários do Funchal para e no Pico do Areeiro estará suspenso este sábado, dia 17.

“Embora seja uma situação alheia à nossa vontade, pedimos desculpa pelos possíveis inconvenientes causados aos nossos clientes”, pode ler-se no comunicado enviado.