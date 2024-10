Sérgio Gonçalves quer aproximar os jovens da Europa

O eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves reuniu-se hoje com o Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, com o objetivo de “desenvolver parcerias que aproximem os jovens madeirenses do contexto europeu, através de projetos que sensibilizem para o funcionamento das instituições da União Europeia”.

Leia a nota de imprensa do gabinete de Sérgio Gonçalves:

Durante este encontro, foi abordado o concurso intitulado ‘Europe Calling’, direcionado para estudantes do ensino secundário da Madeira que integrem um Clube Europeu ou projetos escolares sobre temáticas europeias. Este concurso, iniciado no mandato anterior pela ex-eurodeputada Sara Cerdas, visa promover o diálogo, pensamento crítico e entendimento sobre os valores europeus entre os jovens.

Na ocasião, Sérgio Gonçalves expressou a sua “total disponibilidade para cooperar com as entidades regionais em projetos de interesse público, como o ‘Europe Calling’, que foi um projeto bem-sucedido, desenvolvido em parceria com a Secretaria Regional da Educação e com o Europe Direct Madeira, e ao qual pretendo dar continuidade”.

O eurodeputado sublinhou ainda a importância de estimular o espírito crítico e democrático dos jovens madeirenses e fortalecer a sua identidade europeia: “Queremos promover o conhecimento sobre a Europa e reforçar a participação ativa e responsabilidade social entre os jovens”.

O concurso incentiva os estudantes a apresentarem projetos criativos que envolvam a comunidade e aumentem a visibilidade de temas europeus e das instituições da UE. Para Sérgio Gonçalves, “o ‘Europe Calling’ é um convite à reflexão sobre o papel de cada jovem no futuro da Europa”.