O eurodeputado Sérgio Gonçalves integrou a antecessora Sara Cerdas no seu gabinete, na condição de prestadora de serviços. Na equipa do socialista também consta Gonçalo Aguiar, antigo secretário-geral do PS Madeira, e Marlene Andrade, esposa de Paulo Cafôfo, tal como o JM já havia noticiado.

Esta é a notícia que faz hoje a manchete do Jornal, numa primeira página que destaca ainda o ferry pago por Lisboa. A Assembleia da República entende que o Estado tem de assumir a ligação marítima entre a Madeira e o continente. Pedro Fino entende que a decisão corrige “finalmente as desigualdades”.

Saiba ainda que os aumentos para a função pública caem com o chumbo do orçamento. Os incrementos salariais na administração pública regional ficam suspensos caso o Orçamento Regional não seja aprovado. Em risco está ainda o aumento do subsídio de insularidade e a implementação do novo sistema de avaliação de desempenho para a progressão de carreiras.

Na aviação, a TAP mantém tarifário para a Madeira em 2025.

Em matéria da Segurança Social, cinco milhões serão repartidos por seis instituições.

Nas ocorrências, leia sobre o trabalhador que morreu após cair no polo do elevador.

