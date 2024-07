Sérgio Ávila, ex-presidente do Governo dos Açores, economista e deputado na Assembleia da República foi o primeiro orador no painel sobre Economia e Finanças neste dia de trabalhos do evento organizado pelo grupo de estudos do PS-Madeira e diz que as grandes fragilidades do Orçamento da Região para 2024 têm a ver com alguns dados quantitativos.

Aponta que não é verdade que a dívida pública está a baixar. E refere ser preocupante que três quartos da despeja seja relacionada com despeja corrente.

“Se 40 por cento sa despeja é para pagar ordenados, luz e água, fica muito pouco”, defende Sérgio Ávila. O mesmo, que analisou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para este ano e que vai a votação na próxima semana, pede: “não se drixem enganar!”.