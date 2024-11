A Casa do Povo da Ilha organiza, entre os dias 24 de novembro e 1 de dezembro, a sua XXX Semana Cultural da Ilha. Esta edição, sob a temática central “30 anos de SCI – Sabedorias, Criatividade, Interação”.

Esta Semana Cultural representa uma oportunidade de descentralização cultural e de aprendizagem informal e tem-se revelado palco de debate de temáticas socioculturais da atualidade, num mundo globalizado e em mudança, para o qual se discutem diversas perspetivas sociais e culturais.

Está a ser preparado um programa no qual consta uma diversidade de cultura artística de qualidade, com exposições, performances musicais, teatro, cinema, visitas culturais para além dos debates temáticos e apresentações com oradores de excelência.

A Semana Cultural da Ilha, iniciativa de referência, tem criado um conjunto de oportunidades que fomentam e enaltecem a cultura madeirense, nas suas diferentes formas de expressão.

A organização informa desde já, que o evento será transmitido em direto através do canal naminhaterra.com e do facebook da Casa do Povo.

Este evento é organizado pela Casa do Povo da Ilha e tem como apoiantes e/ou parceiros: a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente; o PEPAC RA MADEIRA 23-27 através da ADRAMA; a Câmara Municipal de Santana; a Junta de Freguesia e Paróquia da Ilha, a Associação de Compartes Ilha Autêntica, entre outros.