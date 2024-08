O IV Congresso ‘São Jorge – Memória e Futuro’, que termina hoje, tem sido “rico em propostas e participação”, como referiu Dinis Mendonça, da comissão organizadora.

Na parte da manhã, realizou-se o painel moderado por Gil Rosa, da RTP, sobre ‘As nossas gentes pelo mundo’, com testemunhos de Marco Gonçalves, de São Paulo, Joela Câmara Jardim, da Venezuela, João Carlos Nunes, de Jersey, e Carlos Caires, de Macau. A apresentação do filme ‘Feiticeiro do Norte’, de Martinho Andrade, e a homenagem ao artista Frei e Vicente fazem também parte da programação desta quarta-feira.

O espetáculo está marcado para as 20 horas, no auditório Ana Beatriz Ferreira, com a Associação Xarabanda – Orquestra de Ponteado, o Grupo Coral de São Jorge e o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana.