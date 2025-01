Em resposta às declarações do JPP sobre o “fim dos bilhetes pré-comprados nos Horários do Funchal”, esclarece a Secretaria dos Equipamentos e Infraestruturas que o sistema de bilhética integrado na RAM visa uniformizar os itinerários de transporte, permitindo a sua utilização no modelo do “passe único”.

A secretaria relembra que esse processo envolve a introdução de novos títulos e a descontinuação de outros, incluindo os bilhetes pré-comprados.

A partir do final de março, os bilhetes do novo sistema estarão disponíveis, com preços mais baixos: 1,45€ para bilhetes municipais e 1,95€ para bilhetes intermunicipais, representando uma poupança em relação aos bilhetes de bordo. O novo tarifário beneficia especialmente as populações de concelhos distantes, como Porto Moniz e Santana, com preços mais reduzidos.

Os utilizadores poderão optar entre os bilhetes ou adquirir passes mensais de 30€ (municipal) ou 40€ (intermunicipal) para maior liberdade de circulação.

Também estão “previstos os Bilhetes Diários de 1,2,3,5, e 7 dias, bem como Bilhetes Regionais Turísticos, que serão introduzidos logo que o seu desenvolvimento esteja concluído”, informa a Secretaria.