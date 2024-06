A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil esclareceu, esta tarde, que as declarações proferidas pelo secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, na apresentação do POCIR, no dia 31 de maio, “não tinham o objetivo que está amplamente replicado em várias fontes de informação”.

Em causa estão as seguintes palavras: “Anormais, incompetentes e canalhas não têm lugar nesta terra”, uma frase contundente que foi dita pelo governante na referida ocasião.

Na nota enviada às redações, a tutela apresenta, “pela interpretação errada das declarações proferidas”, as suas desculpas.

A Secretaria Regional aproveita ainda para vincar que a sua postura se rege pela “capacidade de trabalho, transparência e diálogo” e que a “realidade, cada vez mais desafiante, requer de nós união, esforço e foco para proporcionar e garantir os melhores cuidados de saúde e proteção civil à população madeirense e porto-santense”.