A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente (SRAPA) esteve, no final do dia de ontem, no Paul da Serra na mudança de turno, com os dirigentes do IFCN e a equipa de sapadores florestais e elementos do Corpo de Polícia Florestal, integrados no dispositivo de combate aos incêndios.

A deslocação serviu para se inteirar dos trabalhos realizados, tendo a tutela aproveitado o momento para agradecer o trabalho, empenho, dedicação e esforço de todos.

De referir que o IFCN mantém um dispositivo em prontidão no Paul da Serra além da colaboração de maquinaria e viaturas autotanque.