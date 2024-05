Depois de já ter anunciado, esta quinta-feira, um contrato-programa de apoio à Associação da Costa Oeste, uma associação agrícola, e também o início da campanha de 2024 de entrega de raticida aos agricultores, a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente enviou um terceiro comunicado às redações, a lembrar que o Executivo madeirense pretende aumentar 20 cêntimos por quilo aos produtores de uva da casta Tinta Negra.

Segundo a nota, Tiago Freitas e Gonçalo Tito Caldeira, do conselho diretivo do Instituto de Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), “prosseguem com o roteiro pelos viticultores da Região, num trabalho de proximidade e diálogo com os produtores no terreno”.

“A equipa do IVBAM tem percorrido as duas ilhas para testemunhar a evolução de diversos vinhedos e ouvir dos viticultores as suas necessidades e anseios”, pode ler-se.

A mesma nota relembra o “compromisso assumido pelo Governo Regional de aumentar 0,20€/Kg aos produtores da casta Tinta Negra. Ao aumento, outras medidas de apoio aos viticultores serão igualmente adotadas, no sentido de permitir um maior rendimento do setor”.