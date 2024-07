Nuno Morna também se pronunciou à saída da reunião com o secretário regional das Finanças, tendo como objeto a elaboração do Orçamento Regional para 2024.

À comunicação social atestou que “à partida o voto da Iniciativa Liberal é obviamente não”, explicando que a base deste ORAM é a mesma do anterior, que deveria ter sido discutido em janeiro, e com esse a IL não irá contribuir para a aprovação.

Contudo, obviamente que a IL irá tentar introduzir um conjunto de propostas em sede de especialidade e depois disso então Nuno Morna irá avaliar.

Deixou desde já a certeza de que a abstenção ostentada relativamente ao Programa de Governo nada tem a ver com o que se segue, não estando refém de nada.

Nuno Morna quer ver plasmado no documento diversas medidas, entre as quais redução da taxa de IVA, que os madeirenses apenas adiantem os 86 euros nas viagens com o resto de território nacional, entre outras, mas de antemão apresenta sérias reservas que o Governo de Miguel Albuquerque possa cumprir um programa liberal.

De resto, voltou a evidenciar que Albuquerque não tem condições para estar à frente do Executivo madeirense.

O Orçamento e o Plano de Investimento vão a debate no plenário madeirense entre 17 e 19 deste mês de julho, com votação no último destes dias.