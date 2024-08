O evento Harvest Experience, organizado pelos hotéis Savoy Palace e The Reserve da Savoy Signature e que irá decorrer no próximo dia 27 de agosto, promete proporcionar uma experiência enriquecedora a todos os participantes, criando um momento de imersão na rica herança vinícola da Madeira, de partilha e convívio em torno de uma temática que une conhecimento, gostos e interesses.

O local escolhido para a realização da primeira Harvest Experience é a Quinta das Malvas, no Funchal, que oferece uma oportunidade única para vivenciar e conhecer de perto o processo de colheita e desfrutar de uma experiência gastronómica sofisticada, com um almoço gourmet harmonizado com vinhos locais.

A experiência, limitada a 20 participantes, começa com uma atividade nas vinhas acompanhada pela equipa de viticultura e por elementos da família Blandy, que irão partilhar os conhecimentos sobre o processo de produção de vinho e a história da indústria na região.

O Chef Executivo do Savoy Palace, Renato Camacho, será o responsável pela preparação do almoço, composto por quatro pratos. O menu inclui um cocktail de boas-vindas e um snack que antecipa a entrada de tempura de bodião da costa da ilha com maionese de alho fermentado e unagi. Segue-se um risotto amanteigado com espargos e bochecha de novilho sobre borras de vinho Madeira, parmentier de batata e alho-francês e, para sobremesa, a conhecida banana em diferentes texturas.

Os pratos serão harmonizados com uma seleção de vinhos da Madeira Wine Company (MWC), incluindo Atlantis Rosé, Atlantis Branco, Atlantis Branco Reserva e os prestigiados vinhos Madeira Verdelho 10 anos e Bual 10 anos.

Quinta das Malvas: Um Legado de Tradição

Situada em Santa Luzia, no Funchal, a Quinta das Malvas é uma propriedade agrícola tradicional que pertence à família Blandy há sete gerações. Adquirida em 1826 por John Blandy, esta quinta preserva as características das antigas propriedades da Madeira, proporcionando um oásis rural no coração do Funchal.

A Vindima na Madeira: Uma Tradição Viva

A vindima é um dos momentos mais importantes nas atividades vinícolas da Madeira. De finais de agosto a início de outubro, a ilha enche-se de atividade com a colheita das uvas.

Harvest Experience

Quando: 27 de agosto, das 10:00 às 14:30

Onde: Quinta das Malvas (ponto de encontro na recção do Savoy Palace)

Quanto: 150€ (adulto); 120€ Crianças 12 a 17 anos; 85€ Crianças 2 a 11 anos.

Transporte e almoço incluídos.