O candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, pela coligação PSD/CDS-PP, quer devolver os 5% de IRS aos munícipes do concelho. “Segundo a legislação em vigor, cada Câmara Municipal poderá devolver até 5% de IRS aos seus munícipes”, começou por enquadrar Saturnino Sousa, aclarando que “apesar de um orçamento superior a 50 milhões, neste momento apenas 1% desse IRS é devolvido pela autarquia a cada munícipe”. A coligação PSD/CDS-PP entende que a devolução da totalidade do IRS, por parte da autarquia, “poderá ser muito útil às famílias, na hora de pagar as contas”.

Se vencer as eleições, Saturnino Sousa pretende igualmente isentar os jovens do pagamento IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis) na compra da primeira habitação. “Apoiar os jovens e criar condições para os jovens não se resume a um programa de bolsas de estudo. Isso ajuda e muito na altura da formação, mas precisamos de criar condições para que, depois de formados, eles se mantenham e se fixem neste concelho”, disse.

No rol das prioridades da equipa liderada por Saturnino Sousa estão, ainda, a criação de um Conselho Municipal de Juventude, “onde se vai discutir e encontrar medidas que ajudem à fixação dos jovens em Santa Cruz” e “um aumento dos apoios às entidades e instituições que têm o seu trabalho mais direcionado para a juventude”, porque é “tempo de dar mais aos santa-cruzenses”, concluiu.