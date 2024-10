Em 2024, 24 pessoas de São Vicente recorreram ao subsídio no âmbito do Fundo de Emergência Social, adiantou, esta manhã, José António Garcês, presidente da Câmara Municipal de São Vicente, no forúm ‘São Vicente Social’, na Escola Agrícola da Madeira.

“Quando se fala no social vem logo à cabeça uma coisa que é os subsídios sociais e obviamente que o social não é isso. É o trabalho de pessoas e instituições para muitas outras pessoas para tentar quebrar a diferença que existe na sociedade”, apontou, lembrando que nesse sentido o município criou uma série de apoios sociais diretos, realçando o fundo de emergência social com o intuito de ajudas às famílias.

O autarca agradeceu todas as entidades, com foco nas juntas de freguesia e nas paróquias (São Vicente e Ponta Delgada), que fazem trabalho “bastante bom” na área social no concelho, nomeadamente junto da população mais idosa. Instituições estas que “muitas vezes se substituem à Câmara naquilo que são as suas competências”; realçou o edil.

Já no programa de apoio à medicação, para idosos para mais de 65 anos, o autarca adiantou que a Câmara apoia neste âmbito 39 pessoas num total de 216 apoios durante 2024.