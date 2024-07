A Casa do Povo de São Roque do Faial volta a organizar mais uma ação que visa promover as boas práticas ambientais com a iniciativa da recolha de lixo no percurso pedestre entre a estrada regional 103 e o miradouro dos Balcões.

Acontece amanhã, dia 17 de julho, a partir das 14h30.

“Pretendemos com esta atividade sensibilizar as pessoas para a importância da floresta e os cuidados que devem ter quando fazem estes percursos, nomeadamente, com o arremesso de lixo pelas encostas circundantes. Embora o percurso escolhido não apresente grande poluição, nunca é de mais alertar para a necessidade de colocar o lixo nos respetivos recipientes.

Para além da recolha do lixo, é objetivo da Casa do Povo sensibilizar para a importância da floresta, da sua riqueza e do seu contributo para a nossa região. Ao longo do caminho, os participantes terão oportunidade de ir conhecendo a fauna e a flora daquele lugar com realce para as plantas indígenas. Uma vez que, aquele percurso se insere na floresta laurissilva, nunca será de mais referir a sua importância para todo o ecossistema daquela zona. Nesse sentido, contamos com a colaboração do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza que disponibilizará um dos seus técnicos para nos receber pelas 15:30h junto ao Posto Florestal do Ribeiro Frio”, detalha comunicado endereçado à redação do JM.

A atividade é dirigida a qualquer cidadão que tenha interesse em participar.