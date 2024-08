A Casa do Povo de São Roque do Faial, no âmbito do galardão “São Roque Peregrino”, distinguiu, este ano, um filho da terra emigrado na França há 51 anos.

Manuel Lopes de Sousa saiu de São Roque do Faial com 24 anos e, conforme frisado na cerimónia, nunca se esqueceu a sua terra natal. “Mesmo estando longe, sempre que passa a visita pascal no sítio da Achada do Folhadal, em São Roque do Faial, a casa do Sr. Manuel está sempre de portas abertas”, releva nota da instituição.