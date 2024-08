No âmbito do Dia da Juventude, e inserido no Festival A’Norte, o salão nobre da Câmara Municipal de Santana acolhe amanhã, a partir das 15h00, o II Fórum Municipal da Juventude de Santana, com a conferência ‘Inteligência Artificial: Realidade Atual’.

Depois da sessão de boas-vindas, a cargo do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, Filipe Freitas, da Altice Madeira, aborda ‘Bot’s’, seguindo-se, ainda antes de um espaço para debate, a abordagem de Elsa Fernandes e Sónia Martins sobre ‘Aprender com IA: Algumas Ferramentas’.

’Resolução da imagem digital’ é o tema levado a debate por Carlos Henriques, sendo que o encerramento está agendado para as 18h30, seguindo-se um jantar entre todos os participantes.