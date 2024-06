Bom dia!

O Município de Santana garante que continua a valorizar o galardão de Reserva da Biosfera, atribuído pela UNESCO em 2011. Mas admite que “falta uma aposta por parte do Turismo regional” na promoção. Apesar disso, esclarece a vereadora Maria Silva, os “objetivos têm sido alcançados”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Novo Governo sem surpresas. Miguel Albuquerque reconduziu todos os governantes social-democratas, tal como o JM avançou. Entregou a Eduardo Jesus a Economia, Pedro Fino ficou com os Portos e Rafaela Fernandes com o Mar e Pescas.

Saiba ainda que Élvio Sousa lidera bancada parlamentar do JPP e que Cafôfo faltou a mais de metade das sessões plenárias.

O atum é outro assunto de relevo nesta edição. Pescadores temem “falência” mas esperam até julho.

Saiba também que Porto Santo volta a ter estação da qualidade do ar e não perca as Festas da Sé que animam centro do Funchal.

