A Junta de Freguesia de Santa Luzia, procedeu à entrega de um voucher durante o mês de agosto a 79 crianças, para apoio no material escolar.

Atribuído às famílias da freguesia, a junta reforça o seu compromisso com a educação e o apoio social na comunidade.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia “o montante a atribuir ao beneficiário é definido com base no Escalão de Ação Social Escolar. Assim, os alunos com Escalão 1 e 2 receberão 35 euros e aos beneficiários dos Escalões 3 e 4 receberão 25 euros.

“A medida foi desenhada de forma a que todos os alunos com baixos recursos financeiros e que frequentem o ensino pré-escolar e básico tenham acesso, sem burocracias excessivas, a uma comparticipação económica equitativa”, realçou o Tiago Rodrigues.

Para o social-democrata, “através desta medida, o executivo está a promover a igualdade de oportunidades de acesso ao ensino entre os alunos residentes na freguesia, além de combater a exclusão social e o abandono escolar precoce”.

Esse valor destina-se a cobrir despesas relacionadas à compra de materiais escolares.