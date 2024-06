Santa Cruz: Paulo Alves do JPP devolve críticas de Bruna Gouveia ao Governo

Na sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz, Paulo Alves, do JPP, respondendo a Bruna Gouveia, endereçou ao Governo Regional as críticas feitas pela deputada social democrata.

O deputado municipal do JPP e presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz falou da obra feita pelas juntas e apelou à população para contactar diretamente os autarcas e não as redes sociais, que considera “antro de bilhardices”.

Num longo discurso, Paulo Alves lançou duras críticas ao executivo regional, especialmente o secretário regional da Saúde que acusou de favorecimento.