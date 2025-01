José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, marcou presença ao final desta tarde, na Tomada de posse dos Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta para o quadriénio 2025-2028.

O presidente da Assembleia proclamou com grande satisfação que “é com muito gosto que estou hoje aqui presente nesta casa que eu vi crescer ao longo dos últimos 30 anos, é de prestar um justo reconhecimento que é devido pelo seu excelente serviço às populações do concelho da Calheta.”

José Manuel Rodrigues afirmou que “a Santa Casa da Misericórdia da Calheta, é uma referência de apoio aos mais velhos e aos mais vulneráveis, vós sois obreiros de uma cultura da vida, contra uma cultura da indiferença que vai impregnando no nosso mundo. Temos uma população cada vez mais envelhecida, e por outro lado, cada vez menos crianças a nascer. Temos um grave problema de natalidade no nosso país, que tarda a ser combatido pelo Estado e pelos Governos de Portugal. É preciso apostar de forma muito forte num programa de apoio à natalidade, sob pena de vir a ter custos na nossa sociedade.”

“Estou certo que é com o esforço, trabalho e dedicação de Instituições como a Santa Casa da Misericórdia da Calheta, que sabemos responder ao necessário, que é cuidar dos nossos seniores, daqueles que já deram o seu melhor à nossa sociedade”, findou.