Rui Barreto em reunião com Albuquerque

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, entrou há instantes nos portões da Quinta Vigia, depois de durante a manhã, conforme o JM deu nota, ter por aqui passado Jaime Filipe Ramos, líder da bancada parlamentar do PSD-M, ele que foi crucial nas negociações com o PAN em setembro de 2023.

Neste momento, os órgãos de comunicação social do país avançam que Albuquerque vai renunciar ao cargo, informação que ainda não é oficial.

O que se sabe, isso sim, é que o PSD-M agendou uma conferência de urgência para as 17h00 de hoje e o PAN para as 19h00.

Vale recuperar as declarações de Rui Barreto no dia de ontem, à margem das Conferências do Atlântico, em Câmara de Lobos, que se mostrava solidário com Albuquerque e realçava que a situação pedia serenidade, evocando o “tempo da justiça”.

Rui Barreto afirmou que é “preciso ter sobre estas matérias alguma serenidade”, frisando o “princípio nuclear no Estado de Direito”, numa alusão à presunção de inocência.