O Juízo do Trabalho do Funchal do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira determinou o reconhecimento da existência de contrato de trabalho a mais de duas dezenas de trabalhadores da RTP Madeira.

De acordo com o documento da sentença, a que o JM teve acesso, o Ministério Público instaura o reconhecimento e declaração da existência de um contrato de trabalho entre a RTP e 24 trabalhadores, que estariam a exercer ao abrigo de prestação de serviços mediante entrega de recibos verdes.

Entre estes trabalhadores, constam jornalistas e operadores de imagem, eletricista, motorista, e outros, com vários anos de serviços prestados à RTP-Madeira, alguns deles com contratos de trabalho desde 2009 e 2010.