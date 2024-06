Depois de ter sido eleito presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, à terceira votação, José Manuel Rodrigues agradeceu a confiança dos deputados que nele votaram e prometeu trabalhar para ser o presidente de todos os 47 parlamentares.

Assumindo que esta será “uma legislatura diferente das anteriores” e que exigirá “um esforço suplementar de diálogo, de negociação e de conciliação de posições”, o presidente da ALRAM apontou como desígnio para o seu mandato “procurar ser um fautor de promoção do diálogo e de negociação entre todos os deputados”.

Leia o discurso de José Manuel Rodrigues:

“Agradeço a vossa confiança para mais um mandato na Presidência da Casa da Democracia e o Baluarte da nossa Autonomia.

Agradeço de forma especial aos que votaram na minha pessoa para continuar a dirigir os destinos do Parlamento da Madeira. É uma honra, mas também uma responsabilidade que me é conferida pela terceira vez e procurarei estar à altura da vossa confiança.

Saúdo a senhora candidata Sancha Campanellla e os deputados que nela votaram, garantindo que, terminada esta eleição, sou o Presidente de todos os 47 deputados.

Esta será uma Legislatura diferente das anteriores e exigirá de todos nós um esforço suplementar de diálogo, de negociação e de conciliação de posições.

O grande filósofo Platão escreveu que “a Democracia é a harmonização dos contrários”, e esse é precisamente o grande desafio que nos espera: construir pontes em vez de muros, erguer o encontro e não a rejeição, edificar a união em vez da hostilidade e promover a esperança e não o derrotismo.

A grande mensagem que os madeirenses nos deixaram nas eleições de 26 de maio foi a de que não queriam maiorias absolutas e desejavam que todos os deputados dos diversos partidos pudessem encontram caminhos de entendimento para servir o Bem Comum.

Todos estamos legitimados pelo povo para defender os nossos ideais e as nossas propostas, mas sobretudo para defender, acerrimamente, os superiores interesses da Região que a todos devem unir, como a ampliação da Autonomia, o aprofundamento da Democracia, a reforma do sistema político e o combate pelos nossos direitos junto do Estado.

Se os desígnios dos meus primeiros mandatos foram abrir o Parlamento aos cidadãos e aproximar os eleitos dos eleitores, objetivos que devem ser sempre prosseguidos, impõe-se agora abrir um outro caminho, com o Presidente da Assembleia Legislativa a procurar ser um fautor de promoção do diálogo e de negociação entre todos os deputados.

Todos somos chamados à tarefa espinhosa e exigente de esbater as nossas diferenças e o que nos separa, para encontrar pontos de consenso e de união que garantam a estabilidade política e a governabilidade da Madeira e do Porto Santo.

Não está em causa abdicar de princípios ou de afastar o confronto democrático; está em causa assegurar que os problemas dos madeirenses são resolvidos e as suas aspirações satisfeitas. Saúdo o nosso povo, aqui representado, e as nossas comunidades emigrantes, que espero possam, um dia, ter os seus eleitos nesta Assembleia e garanto que tudo farei para que os órgãos de Governo próprio possam corresponder às expetativas de quem os elegeu.

Endereço uma palavra de agradecimento aos funcionários desta Assembleia que, diariamente, dão o seu melhor e são o suporte de muito do trabalho realizado e asseguro que continuarei a pugnar para que tenham melhores condições de trabalho e de carreira.

À comunicação social, dirijo um agradecimento especial pela forma como cobre os trabalhos do Plenário, das Comissões e das múltiplas atividades parlamentares, o que constitui um instrumento preciso na aproximação entre a Assembleia e os cidadãos.

A todos os deputados, e em especial aos homens e mulheres que se estreiam neste Parlamento, desejo um excelente mandato, confiando que saberão honrar o lugar que o povo nos confiou e que tudo farão para dignificar e prestigiar a nossa Assembleia Legislativa, principal órgão da Autonomia.

Muito Obrigado.”