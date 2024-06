O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira testemunhou, ontem, no Algarve, o “enorme apreço” dos madeirenses pelo trabalho de D. António Carrilho, como Bispo do Funchal.

Em Loulé, José Manuel Rodrigues afirmou que “D. António Carrilho é louletano de nascimento, mas madeirense de coração”.

Nas cerimónias de comemoração dos 25 anos de ordenação episcopal do Bispo Emérito do Funchal, que contaram com centenas de pessoas, o presidente do Parlamento madeirense agradeceu “o empenho e a solidariedade de D. António Carrilho no apoio aos mais pobres e vulneráveis da nossa sociedade”.

José Manuel Rodrigues destacou, ainda, as comemorações dos 500 anos da Diocese do Funchal, que “foram um marco indelével do mandato de D. António Carrilho na Madeira. ‘Faz-te ao Largo’, foi o seu lema de Bispo e curiosamente aportou ao Atlântico para deixar a sua marca de evangelização nas nossas ilhas”, declarou o Presidente da Assembleia Legislativa na sua intervenção.

A eucaristia solene comemorativa do 25.º Aniversário da Ordenação Episcopal de D. António José Cavaco Carrilho, que se realizou no Santuário de Nossa Senhora da Piedade – Mãe Soberana, foi o momento alto das comemorações. Participaram nesta homenagem o Bispo de Setúbal, Cardeal D. Américo Aguiar, o Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, o Bispo de Beja, D. João Marcos, padres e leigos das dioceses por onde D. António Carrilho passou, e diversos autarcas algarvios, que com este gesto quiseram vincar a importância do trabalho de D. António Carrilho nas paróquias e nas dioceses onde desenvolveu a atividade pastoral.