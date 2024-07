Esta quinta-feira é discutido e votado o Programa de Governo, tendo a parte da manhã sido reservada ao período da discussão.

O partido RIR endereçou um comunicado às redações, onde assume que esta manhã aquilo a que se assistiu, a seu ver, foi “a uma autêntica encenação”.

“De um lado, os protagonistas do costume, com Miguel Albuquerque como figura principal a denunciar cada vez mais o receio do levantamento da imunidade e do outro os verdadeiros partidos da oposição”, sustenta o partido, que sublinha que o voto de abstenção evidencia sinais de convivência relativamente à corrupção.

“Ao dar um voto à abstenção, estaremos perante os falsos partidos da oposição pois estarão a colaborar a favor da corrupção e não contra a mesma! Serão denunciadas todas as máscaras que esses mesmos deputados têm usado nos últimos tempos, sobretudo para enganar eleitorado. Como o verdadeiro partido do bom senso, o Partido Reagir Incluir Reciclar vem por este meio, manifestar o seu total apoio aos verdadeiros partidos da oposição, solicitando que não tenham medo de votar pela nossa liberdade, ou seja, que votem contra este programa de governo reestruturado mas na mesma enganador apresentado por Miguel Albuquerque”, é descrito.