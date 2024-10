Ribeira Brava: Miradouros do Espigão e Sagrada Família recuperados num investimento de 7.500 euros (com fotos)

Mais informa a junta que foi também efetuada a limpeza dos acessos rodoviários, para que fossem repostas, com a maior brevidade possível, todas as condições de circulação nas estradas desta zona, bem como foi limpa a vereda do Espigão, com uma extensão de cerca de 2500 metros e a vereda da Eira do Mourão, tal como a recuperação de alguns varandins, em especial os que têm ligações às habitações.

Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, afirma que “todas as intervenções no Espigão e arredores que a equipa da Junta de Freguesia da Ribeira Brava se prontificou a fazer foi para que as equipas do município se pudessem concentrar na freguesia da Serra de Água, a freguesia do concelho mais afetada pelo incêndio. Esta foi uma forma de ser solidário com a nossa freguesia vizinha, pois somos do mesmo concelho e juntos estamos mais preparados e próximos da população ribeira-bravense”.

O Miradouro da Sagrada Família mereceu igualmente atenção por parte da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, tendo sido limpo, tal como todos os seus acessos. Todo este investimento rondou os 7.500 euros mas, para Marco Martins, “é crucial assegurar o acesso condigno às casas das pessoas e é sempre importante manter os miradouros em bom estado, pois são obras que trazem visibilidade à nossa freguesia.”