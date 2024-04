Ribeira Brava assegura investimento para melhorar acessos a habitações e terrenos agrícolas

O executivo municipal da Ribeira Brava visitou, ontem, três investimentos que, no seu entender, melhoraram significativamente o acesso a habitações e terrenos agrícolas.

Conforme destaca uma nota enviada à redação, a primeira empreitada a ser visitada pela equipa camarária foi a do Caminho do Firmo, anexo à Estrada do Barreiro, que está em fase de conclusão, deixando para trás a vereda percorrida a pé e muitos anos de espera pela intervenção, que visa facilitar a mobilidade e trazer conforto a quem ali vive.

O investimento camarário derramado ascendeu aos 170 mil euros e, segundo a edilidade, irá possibilitar um crescimento habitacional numa zona de excelente exposição solar e com uma vista privilegiada.

Já, na freguesia do Campanário, junto à igreja matriz, foi requalificado o Caminho da Tulha, que serve um núcleo populacional significativo. A intervenção abrangeu a ligação dos esgotos à rede de saneamento básico por parte da ARM, o alargamento de parte do troço e a reabilitação do piso.

Mais acima, o Caminho da Corujeira também foi intervencionado, encontrando-se praticamente concluído, sendo mais uma promessa que o autarca Ricardo Nascimento.

“São estes pequenos investimentos que proporcionam a expansão da área habitacional no município, o que significa que, aos poucos, estamos a criar condições atrativas para acolher novos moradores”, referiu o presidente da Câmara Municipal, não escondendo a satisfação pelo trabalho feito no concelho.

O edil mais assume que há sempre pedidos para alargamento de veredas e melhoramento de acessibilidades, mas esbarram na falta financiamento.

Por isso, opta por trabalhar “sem loucuras desmedidas” e com “rigor financeiro” que permite pequenos investimentos por todo o concelho.

“Continuamos, ano após ano, com a despesa de investimento superior à despesa corrente, ou seja, não deixámos de apoiar a cultura, a educação e outras áreas para investir na regeneração e na melhoria da mobilidade”, explica Nascimento, apontando para a importância de trabalhar “com as contas em dia”.