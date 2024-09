Revisão da Lei Eleitoral para a Madeira em discussão esta terça-feira

Os parlamentares que compõem a 10.ª Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político da ALRAM foram convocados para uma reunião a ter lugar amanhã, 17 de setembro, na Sala do Hemiciclo.

A reunião terá como ponto único a análie das propostas apresentadas no âmbito da Revisão da Lei Eleitoral para a Região Autónoma da Madeira.

Recorde-se que o PSD aprovou esta segunda-feira, em reunião de Comissão Política, uma proposta de revisão que consiste na criação de 11 círculos eleitorais (um por cada concelho do arquipélago), ao invés do atual círculo único para as Eleições Legislativas Regionais.