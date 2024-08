Seja para degustar um delicioso prato de peixe ou um diversificado menu de brunch enquanto desfruta da vista desafogada, o restaurante Onda Azul, na Calheta, apresenta várias novidades para a próxima temporada.

Ideal para famílias e encontros descontraídos, o espaço da Savoy Signature passou por uma ligeira remodelação durante o mês de agosto e oferece agora uma vista encantadora para a promenade e para a Marina da Calheta - mantendo a sua forte ligação com o mar através da localização privilegiada, mas também das diversas opções gastronómicas.

Neste restaurante do hotel Calheta Beach, os amantes de peixe e marisco continuarão a encontrar uma vasta seleção de pratos voltados para os sabores da costa madeirense.

Para entradas há várias novidades, como os ovos rotos com caranguejo e presunto de porco ibérico, a salada de sapateira, abacate e manjericão com vinagrete de citrinos, o polvo de escabeche com vinagre de vinho e torricado de bolo do caco ou o camarão com molho à cervejeira e coentros, entre outras.

No menu surgem ainda novos pratos principais, com destaque para o Filete de espada dourado com esmagada de batata doce; arroz de lascas de bacalhau, camarão e folhas de coentros; ou polvo assado com pimentos, cebola e tomate com batata noisette entre as variadas opções disponíveis neste espaço que, no verão de 2023, já tinha apostado numa decoração moderna e confortável, que complementou a localização de excelência na frente mar da Calheta.

Os apreciadores de carne também encontram deliciosos pratos na nova carta, com destaque para os tradicionais da gastronomia madeirense. Entre eles, o picado de carne vinha d´alhos com batata salteada e bife à cervejeira com batata frita e salada crioula.

A nova carta inclui ainda opções vegetarianas, como bróculos crocantes, puré de feijão branco, ovo e fava tonka, pão de carvão com hambúrguer de beterraba, compota e rúcula ou cenouras glaceadas com mel e chili, mousse de grão de bico e rebentos do dia.

Preparado com os ingredientes mais frescos e de qualidade, o brunch é uma das grandes novidades do Onda Azul para a nova temporada. Entre diversas opções, o menu disponibiliza granola de cacau e banana com manteiga de amendoim ou uma taça de frutos vermelhos envolvidos em iogurte e granola, e ainda panquecas, crepes e variedades de ovos e de omoletes, entre muitas outras iguarias.

O restaurante Onda Azul abre diariamente para pequeno-almoço à la carte das 7h30 às 10h30, para brunch das 10h30 às 12h30, e para almoços e jantares das 12h30 às 23h00. Para os hóspedes do hotel Calheta Beach, o restaurante dispõe de opções incluídas no regime all-inclusive desde o pequeno-almoço até ao jantar.

Com um ambiente familiar e um menu diversificado, o Onda Azul reforça o seu compromisso em ser um ponto de encontro de referência na Calheta, seja para um brunch relaxado, um almoço saboroso ou um jantar à beira-mar, agora com uma vista privilegiada para a marina.