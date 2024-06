Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Proteção Civil, é o primeiro governante a se sentar hoje no hemiciclo, submetendo-se ao escrutínio da câmara de deputados, relativamente à análise do Programa do XV Governo Regional da Madeira, naquilo que lhe diz respeito.

Na sua intervenção inicial, Pedro Ramos destacou, desde logo, que “a Região deu um salto qualitativo e quantitativo na execução das suas políticas de saúde, apesar de termos acabado de atravessar uma pandemia que nos condicionou física e mentalmente, bem como socialmente”.

Para Pedro Ramos, “a resposta na segurança na saúde será também uma preocupação para esta legislatura, pois cada dia que passa. Mais se fala em segurança do paciente dentro de todos os ambientes assistenciais”.

Disse ainda que “para além da saúde física, também a saúde mental será, mais uma vez, aposta neste Programa de Governo, de forma a colmatar mais rapidamente, com mais proximidade as necessidades das pessoas que sofreram impacto com a pandemia e que necessitam de abordagens céleres e acompanhamento ajustado”.

Lembrou a criação da task-force para o combate às drogas psicoativas, além da criação da comunidade terapêutica, antes de partilhar os grandes propósitos para o quadriénio. Assim, “garantir acesso universal, promover sustentabilidade do sistema, tornar a gestão mais eficiente, otimizar a rede de referenciação de cuidados e atingir a máxima integração de cuidados, continuar a valorizar e capacitação dos recursos humanos e aumentar a produtividade dos profissionais com incentivos de majoração para o seu trabalho”, foram algumas das muitas medidas proferidas aos deputados.