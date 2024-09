O presidente Filipe Sousa, vereadores, presidente Milton Teixeira e técnicos Municipais visitaram, hoje, os trabalhos decorrentes da empreitada de requalificação do caminho da cancela, na freguesia do Caniço.

Nesta empreitada, no valor global de 230 mil euros estão incluídos, para além dos trabalhos de repavimentação integral do pavimento, todas as a infraestruturas subterrâneas de águas pluviais, residuais e água potável, bem como as infraestruturas de energia elétrica e telecomunicações.

Estes trabalhos visam a melhoria das condições de segurança e circulação do local e refletem o compromisso da Autarquia em melhorar as acessibilidades, incluindo o redimensionamento e instalação de novas infraestruturas subterrâneas, garantindo assim melhores condições de mobilidade e qualidade de vida dos cidadãos.

A conclusão destes trabalhos está prevista para o próximo mês de dezembro, do corrente ano.