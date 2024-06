À margem do aniversário da GNR, Ireneu Barreto fez questão de esclarecer a atual situação política, enfatizando não ter sido pressionado por ninguém. Mais sugeriu que os políticos se alinhem pelo interesse da Região.

“Para superar o atual momento, espero que todos os responsáveis políticos coloquem o acento tónico da sua ação no interesse superior da nossa Região e que, em breve, esta seja dotada de um programa de governo e um orçamento que nos tragam estabilidade”, afirmou.

“Até lá, o Governo continuará em gestão, pelo que me permito apelar para que continue a administrar a coisa pública, praticando todos, mesmo todos, os atos necessários que sejam urgentes e inadiáveis, esforçando-se por superar os inconvenientes decorrentes do regime de duodécimos”, acrescentou.

“Finalmente, quando indigitei o Dr. Miguel Albuquerque para formar Governo não fui pressionado por ninguém; fi-lo com base na avaliação do que me transmitiram todos Partidos Políticos com assento parlamentar”, aclarou.

“Houve quem tivesse mudado, e essa atitude deve ser respeitada em democracia”, sublinhou, por fim.