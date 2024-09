A Região, através do Serviço Regional de Proteção Civil, disponibilizou ajuda do arquipélago, com meios humanos e técnicos, para o combate aos fogos que deflagram em território continental.

A intenção foi manifestada hoje à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC).

“A disponibilização da força regional foi concretizada após a avaliação das condições meteorológicas que mantém a Região Autónoma da Madeira com risco reduzido de incêndios nos próximos dias. O Serviço Regional de Proteção Civil aguarda a eventual ativação por parte da ANEPC para desencadear todos os procedimentos logísticos inerentes a deslocação dos bombeiros para o continente português”, é informado à imprensa por parte do gabinete de comunicação do Serviço Regional de Proteção Civil.