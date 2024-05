Sérgio Gonçalves evidenciou, hoje, a importância de uma cada vez maior aposta na formação e nas qualificações dos madeirenses, em particular dos jovens, elegendo a luta por mais meios financeiros para este fim como um dos seus objetivos, se for eleito ao Parlamento Europeu.

Esta tarde, o candidato do PS-Madeira às eleições europeias do próximo dia 9 de junho deu início à campanha eleitoral com uma visita ao Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), enaltecendo o papel e a oferta educativa diversificada desta instituição, fator que considerou muito relevante numa região ultraperiférica e insular como a Madeira.

“Queremos uma Europa que esteja ao serviço de todos”, afirmou o socialista, salientando que, quando falamos do futuro de Portugal e da Madeira na Europa, temos de falar, necessariamente, dos jovens e das suas necessidades.

Sérgio Gonçalves preconizou a garantia da educação digital como complemento à educação presencial e aproveitou também para salientar a importância de alargar e reforçar o programa ‘Erasmus +’, tornando-o acessível a todos, defendendo ainda o reconhecimento dos vários graus e diplomas à escala europeia e a criação de um certificado de competências digitais. A criação de redes de investigação com as regiões ultraperiféricas é outra das medidas que o socialista entende que deve estar salvaguardada no próximo quadro financeiro plurianual.

Sérgio Gonçalves disse que falar de futuro é falar dos jovens e dar-lhes condições para que tenham oportunidades e se fixem nos seus territórios de origem, considerando que isto assume uma relevância particular numa região ultraperiférica e insular como a Madeira, de onde têm saído muitos jovens qualificados, precisamente devido a essa falta de oportunidades. O candidato do PS-M frisou que a aposta nas qualificações e na formação permitirá a criação de novos empregos e melhor remunerados, apontando este como um dos grandes objetivos que quer concretizar no próximo mandato no Parlamento Europeu.