Bom dia!

Trabalhadores madeirenses podem contar com um alívio fiscal a partir do próximo mês, garantia assumida ao JM pelo secretário regional das Finanças. Rogério Gouveia adianta que as tabelas de redução de IRS estão a ser ajustadas para serem aplicadas nos vencimentos referentes a setembro.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa primeira página que destaca uma triste realidade. Turistas desafiam o perigo das ondas. Nadadores-salvadores da Praia do Vigário foram a água, ontem, dezenas de vezes para ajudar banhistas em dificuldades. A bandeira amarela de pouco serviu.

Saiba ainda que operadores aprovam medidas para o Pico do Areeiro, mas lamentam falta de tempo. Setor recorda que trabalha com metas definidas com um ano de antecedência. Representante das rent-a-car diz que turistas podem pagar quatro euros por hora. CDS quer isenção para os madeirenses.

No âmbito político, PS não sabe como vai ser a festa de verão. Secretária-geral admite que “ainda não está nada fechado”.

Saiba também que carros malparados geram indignação e que cinco pessoas foram detidas por droga, armas e violência.

A não perder: Guilherme Gomes canta a solo músicas dos NAPA.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!