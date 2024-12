Colaboradores e dirigentes afetos à Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude voluntariaram-se, esta manha, para acompanhar a secretária regional, Ana Sousa, numa ação de apoio ao Banco Alimentar da Madeira.

“Agradeço a oportunidade que nos proporcionaram de colaborar com o Banco Alimentar neste trabalho benemérito. Aos madeirenses, agradeço a generosidade das doações que vão permitir a muitas famílias ter um Natal mais feliz”, referiu Ana Sousa.

No Armazém do Banco Alimentar da Madeira, estiveram também, esta manhã, voluntários do Exército, Bombeiros e civis. Quem quiser se voluntariar para esta causa, pode ainda pode fazê-lo, entrando em contacto com o Banco Alimentar na Madeira. “Tão característico do povo madeirense e porto santense, pelo que desde já enaltecemos também a disponibilidade de todos os voluntários envolvidos, mais de 800, que dispensam do seu próprio tempo para ajudar quem mais necessita. Esta grande operação complementa toda a ação que o Governo Regional desenvolve junto daqueles que mais necessitam”, vincou a secretária.

Ana Sousa relembrou que existem ainda outras formas de contribuir para a causa, como o “Ajuda Vale”. “Trata-se de um vale que pode ser adquirido nos supermercados e tem um código de barras específico, associado aos produtos que cada pessoa queira doar ao Banco Alimentar. Esta campanha tem um prazo mais alargado e permanecerá até o dia 8 de dezembro, nas caixas dos supermercados”.

Nota ainda para a campanha “Portal de Doação Online”. Neste caso, a doação é feita via online, através do seguinte link: www.alimentestaideia.pt.

A secretária regional fez questão de agradecer, em nome do Governo Regional, “o contributo importantíssimo que o Banco Alimentar, todos dos seus voluntários, prestam à sociedade e que complementa toda a ação que o Governo Regional desenvolve junto das famílias mais vulneráveis. E por esse motivo, é com muito agrado que nos associamos a esta causa tão nobre de ajudar o próximo”.

A campanha, com duração de dois dias, decorre até ao final deste domingo. No total, foram mais de 800 voluntários que se associaram a esta causa solidária, distribuídos por mais de duas dezenas de supermercados da Região.

Recorde-se que os alimentos doados nestas campanhas são distribuídos por instituições da área social, que os fazem chegar a quem mais precisa. Alimentam também as mercearias sociais da nossa Região.