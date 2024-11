Estará concluída no final de janeiro do próximo ano a reabilitação do Campo Municipal Carlos Sé, na Boaventura.

A obra da Câmara Municipal de São Vicente nesta infraestrutura desportiva, fortemente afetada no temporal de dezembro de 2022, está orçada em 780 mil euros, tendo sido comparticipada pelo Governo Regional em 372 mil euros.

Numa visita esta manhã à empreitada, José António Garces, presidente da autarquia, acompanhado por Miguel Albuquerque, presidente do governo regional, explicou aos jornalistas que os trabalhos contemplam a criação de novas infraestruturas, nomeadamente ao nível dos balneários, reposição do piso sintético, vedação e da iluminação.

O campo serve sobretudo as equipas do concelho, nomeadamente a Associação Cultural e Desportiva de São Vicente com todos os escalões jovens (que, neste momento, estão a treinar na Ribeira Brava), e os veteranos da Associação Cultural e Desportiva da Boaventura.

Já Miguel Albuquerque relevou esta que considera ser uma obra “essencial” em termos de prática desportiva no município.