Miguel Albuquerque relevou, esta manhã, a obra que vai reabilitar toda a frente mar de São Vicente, considerando ser uma empreitada “importante” que vai reconfigurar e melhorar a atratividade do município.

“É um projeto que tem apoios comunitários que, neste momento, está no Tribunal de Contas (TdC) na iminência de ter o visto favorável e depois é iniciar essa obra o mais rapidamente possível”, disse o presidente do Governo Regional, à margem de uma visita às obras do campo de Boaventura.

“Toda aquela frente onde estão os restaurantes, os bares e um conjunto de lojas de artesanato será reabilitada. Será enquadrada com uma frente mar para as pessoas passearem e usufruírem das esplanadas com alta qualidade e penso que será muito importante para melhorar ainda mais a atratividade para o concelho”, reforçou.

Aos jornalistas, o chefe do executivo regional assegurou ainda que o centro do concelho terá a polémica doca para autocarros, com capacidade para 14 veículos.