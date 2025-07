O ambientalista, investigador e antigo vereador na Câmara Municipal do Funchal, Raimundo Quintal, que costuma dar a sua opinião sobre o que o choca ou o que de positivo vê na Região, acaba de dar parabéns aos jardineiros que cuidam do Jardim Municipal do Funchal, denominando aquele espaço como uma clínica de fitoterapia.

Aquele que é também responsável pelo campo de Educação Ambiental do Santo da Serra - Eva e Américo Durão, diz não se cansar de visitar o Jardim Municipal do Funchal, onde lava “a alma com as cores, as formas e os aromas das flores.