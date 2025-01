A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, juntamente com o Conselho de Administração da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM), reuniu-se com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

Em fevereiro, a tutela irá reunir-se novamente com esta estrutura sindical, segundo precisou a referida Secretaria em comunicado.

A nota recorda que 2025 fica marcado pela implementação de duas medidas de grande importância para os trabalhadores, nomeadamente com a redução das 37,5 horas de trabalho semanais para as 35 e com o aumento do salário mínimo na empresa que passa a ser de 919,58.

Outro dos assuntos que mereceu especial atenção na reunião foi a análise em curso da revisão de toda a tabela salarial tendo em conta que o salário mínimo praticado na Região absorveu as quatro primeiras posições retributivas pretendendo-se assim criar um acelerador para distanciar os trabalhadores em função da antiguidade relativamente ao valor do novo salário mínimo, indica-se no comunicado.